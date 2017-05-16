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Финансы 16.05.2017 16:44

Евро дорожает к доллару во вторник, фунт падает

Курс евро растет во вторник к большинству мировых валют, фунт стерлингов падает на данных об инфляции.

Курс доллара США относительно евро опустился к 16:27во вторник до $1,1056 по сравнению с $1,0975 на закрытие предыдущей сессии.

Пара доллар/иена подешевела до 113,66 иены против 113,79 иены накануне.

Стоимость евро к иене выросла до 125,67 иены по сравнению с 124,88 иены на закрытие предыдущей сессии.

Как стало известно во вторник, Статистическое управление Европейского союза подтвердило первоначальную оценку роста экономики еврозоны в первом квартале 2017 года на уровне 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и 1,7% в годовом выражении.

Негативное влияние на курс доллара оказывают сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп передал секретную информацию министру иностранных дел России Сергею Лаврову на встрече в Белом доме на минувшей неделе.

Тем временем инфляция в Великобритании в апреле составила рекордные с сентября 2013 года 2,7% против ожидавшихся экспертами 2,5%.

"Теоретически, фунт должен подскочить на таких данных, но на практике базовые ставки в стране не изменятся, и рынок это знает", - говорит основатель компании Berry FX Ричард Берри.

Фунт дешевеет к доллару на 0,1%, к евро - на 0,9%.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ВАЛЮТА, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]