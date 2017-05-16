Трамп пишет, что просил Коми выяснить, кто стоит за утечками в разведсообществе

Президент США Дональд Трамп сообщил во вторник, что с момента вступления на пост главы государства неоднократно просил отправленного недавно в отставку директора ФБР Джеймса Коми выяснить, кто организовывает утечки информации из разведслужб в СМИ.

"Я с самого начала работы своей администрации просил директора Коми и других найти тех, кто устраивает утечки в разведсообществах", - написал он в своем "Твиттере".

Д.Трамп 9 мая уволил директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование его предполагаемых "связей с Россией". Увольнение Коми поддержали генпрокурор - глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Р.Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.

В Белом доме пояснили, что это кадровое решение Д.Трамп принял, так как пришел к выводу, что Дж.Коми не в состоянии эффективно руководить ФБР.