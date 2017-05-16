Facebook оштрафована на 150 тыс. евро во Франции

Власти Франции во вторник оштрафовали Facebook Inc. на 150 тыс. евро за нарушение законодательства страны о защите персональных данных, пишет The Wall Street Journal.

Как утверждает французский регулятор, правила Facebook о конфиденциальности в версии 2015 года не соответствовали нормативным требованиям во Франции.

Кроме того, власти обвинили соцсеть в том, что она собирает данные о просмотре сторонних сайтов, не предупреждая об этом пользователей.

Французский регулятор направил Facebook первое официальное уведомление о претензиях в январе 2016 года. Аналогичные расследования также проводились в Бельгии, Германии, Испании и Нидерландах.