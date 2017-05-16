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Регион 16.05.2017 19:05

Представители Грузии и России встретятся в Праге в июне, сообщают из Тбилиси

Очередная встреча спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе и заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Григория Карасина планируется во второй половине июня в Праге.

"Встреча будет в июне, но точной даты у нас пока нет. Скорее всего, во второй половине июня", - сказал З.Абашидзе журналистам во вторник.

Последний раз дипломаты контактировали более месяца назад. Как сообщал МИД РФ, 5 апреля Г.Карасин обсудил по телефону с З.Абашидзе российско-грузинские двусторонние отношения. "Грузинский представитель выразил глубокие соболезнования в связи с террористическим актом в метрополитене Санкт-Петербурга. Были обсуждены также некоторые конкретные вопросы российско-грузинских отношений", - говорилось в сообщении на сайте дипведомства.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, МИД, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]