Представители Грузии и России встретятся в Праге в июне, сообщают из Тбилиси

Очередная встреча спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе и заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Григория Карасина планируется во второй половине июня в Праге.
"Встреча будет в июне, но точной даты у нас пока нет. Скорее всего, во второй половине июня", - сказал З.Абашидзе журналистам во вторник.
Последний раз дипломаты контактировали более месяца назад. Как сообщал МИД РФ, 5 апреля Г.Карасин обсудил по телефону с З.Абашидзе российско-грузинские двусторонние отношения. "Грузинский представитель выразил глубокие соболезнования в связи с террористическим актом в метрополитене Санкт-Петербурга. Были обсуждены также некоторые конкретные вопросы российско-грузинских отношений", - говорилось в сообщении на сайте дипведомства.
Азербайджан может уничтожить любой армянский объект, угрожающий воздушному пространству и авиации страны - Минобороны
Исламабад заинтересован в расширении военного сотрудничества с Баку – президент Пакистана
Генпрокуратура Азербайджана сделала предупреждение руководству новостного портала за распространение гостайны
ADIF готовится продать имущество Royal Bank и Atrabank
Министр энергетики США планирует обсудить глобальные и национальные энергетические вопросы с главой Минэнерго Азербайджана
Азербайджанский страховщик жизни PASHA Heyat Sigorta в январе-апреле увеличил премии почти вдвое
Президент Алиев распорядился о проведении 100-летнего юбилея Азербайджанской Народной Республики
Государство оказывает социально-бытовые услуги более 12 тыс. гражданам в Азербайджане – министр
Christie`s выручил $289 млн на самых успешных торгах с 2010г
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Nar увеличивает охват и качество сети на освобожденных от оккупации территориях
Компания Bakcell продолжает поддерживать детей, нуждающихся в особой заботе
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»