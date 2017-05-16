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Внешняя политика 16.05.2017 16:51

Президент Азербайджана принял зама исполнительного председателя Конференции президентов американских еврейских организаций

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя исполнительного председателя Конференции президентов американских еврейских организаций Малкольма Хонлайна, сообщает сайт главы государства.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, США, ЕВРЕИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]