ФСБ получает право изымать участки для госнужд - указ президента РФ

Президент России Владимир Путин наделил Федеральную службу безопасности правом приятия в пределах своих полномочий решений об изъятии земельных участков или расположенной на них недвижимости для государственных нужд.
Согласно указу главы государства, опубликованному на Официальном интернет-портале правовой информации во вторник, ФСБ РФ получает право принимать "в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации".
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