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СНГ 16.05.2017 19:15

ФСБ получает право изымать участки для госнужд - указ президента РФ

Президент России Владимир Путин наделил Федеральную службу безопасности правом приятия в пределах своих полномочий решений об изъятии земельных участков или расположенной на них недвижимости для государственных нужд.

Согласно указу главы государства, опубликованному на Официальном интернет-портале правовой информации во вторник, ФСБ РФ получает право принимать "в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации".

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Тэги: РОССИЯ, ФСБ, ПОЛНОМОЧИЯ, УКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]