Объявление нового состава кабинета министров Франции перенесли на один день из-за финансовой проверки кандидатов

Объявление нового состава правительства Франции перенесено со вторника на среду.

Состав нового кабинета будет оглашен в среду в 15:00 по парижскому времени (в 16:00 мск), сообщил во вторник Елисейский дворец.

Согласно коммюнике, перенос объясняется необходимостью проверить финансовое положение будущих министров.

Формированием правительства занимается Эдуар Филипп, назначенный накануне президентом Франции Эмманюэлем Макроном на пост премьер-министра Франции.