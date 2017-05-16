Азербайджан и Китай наладят совместное производство тракторов в Гусарском районе

Азербайджанское ОАО «Заготовка и снабжение продовольственной продукцией» и китайская госкорпорация «YTO GROUP» планируют наладить производство в Азербайджане средних тракторов, отмечается в сообщении общества.

«ОАО «Заготовка и снабжение продовольственной продукцией» и госкорпорация «YTO GROUP» договорились о производстве средних тракторов для малых семейных хозяйств и подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании», - говорится в информации.

По данным ОАО, меморандум предусматривает сборку на производственном предприятии, расположенном в Гусарском районе Азербайджана, ежегодно 800 средних тракторов YTO мощностью 18-40 лошадиных сил.

«По результатам проведенных с китайской стороной переговоров была достигнута договоренность о предоставлении кредита на ввоз запчастей для тракторов. Начиная же со второго года производства, за исключением двигателей и передающих установок, прочие запчасти для тракторов будут приобретаться у различных азербайджанских предприятий», - подчеркивается в информации.

Трактора YTO будут реализовываться азербайджанским фермерам посредством ОАО Aqrolizinq на выгодных условиях. Покупка тракторов фермерами будет осуществляться на условиях 20%-ой предоплаты стоимости техники и погашении оставшейся суммы в течение 10 лет.

YTO Group Corporation с головным офисом в городе Лоян, провинция Хэнань, является одним из крупнейших машиностроительных предприятий Китая. Корпорация основана в 1995 года. В настоящее время YTO производит сельскохозяйственную, коммунальную, дорожно-строительную технику.

YTO осуществляет экспорт своей техники в более, чем 100 стран мира. Филиалы и представительства китайской корпорации открыты в Америке, Азии, Африке, Европе и Океании.

ОАО «Заготовка и снабжение продовольственной продукцией» создано в апреле 2016 года распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева. Деятельность ОАО направлена на стимулирование производства и переработки сельхозпродукции, проведение в централизованном порядке госзакупок продовольственной продукции, мониторинг деятельности местных производителей по каждому виду продовольственной продукции, предусмотренной для закупок, страхование поставляемой продукции от порчи и уничтожения и т.д.

Н.Аббасова