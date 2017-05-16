Лужков при посещении Грузии не нарушал ее законодательства, заявляют в Тбилиси

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе заявляет, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков во время недавнего посещения Грузии не нарушал ее законов.

"Я ознакомился с комментарием МИД России от 15 мая, касающегося посещения в начале мая бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым Грузии в качестве туриста. По этому поводу МВД Грузии сделало в свое время разъяснения, что в отношении Юрия Лужкова закон "Об оккупированных териториях" не мог распространяться из-за истечения срока действия этого закона", - сказал во вторник журналистам З.Абашидзе.

Ранее МИД и МВД Грузии сделали разъяснения, что закон "Об оккупированных территориях" в отношении того или иного лица без разрешения центральных грузинских властей посетивших Абхазию или Южную Осетию действует в течение шести лет, а Ю.Лужков в последний раз посещал Абхазию в 2010 году.

При этом З.Абашидзе обратил внимание на некоторые публичные высказывания Ю.Лужкова, сделанные в Грузии.

"Совершенно неприемлемым было интервью Юрия Лужкова грузинским телеканалам по отношению к территориальной целостности Грузии, которое вызвало крайне негативную оценку в грузинском обществе", - сказал З.Абашидзе.

Ю.Лужков, в частности, заявил грузинским СМИ, что Абхазия и Южная Осетия - это уже другие страны и чем скорее Грузия освободится от них, тем для нее будет лучше.

Ранее грузинские СМИ со ссылкой на министра внутренних страны дел Шалву Хуцишвили сообщили, что власти Грузии собираются запретить Ю.Лужкову въезд в страну, внеся его в так называемый "черный список".

По информации телекомпании "Рустави 2", недавно Ю.Лужков с супругой Еленой Батуриной посетили Грузию. Они побывали в патриархии, а затем присутствовала на службе в монастыре селения Канда, проводимой на грузинском и арамейском языках отцом Серафимом.

Тем временем, Ю.Лужков назвал необоснованными планы грузинских властей включить его в так называемый "черный список" и запретить въезд в страну. "Это необоснованная затея, которая не способствует развитию человеческих отношений между гражданами России и Грузии, а также развитию туризма", - сказал Ю.Лужков "Интерфаксу" на прошлой неделе.

В минувший понедельник в МИД РФ заявили, что "официальный Тбилиси продолжает систематические провокации, подрывающие процесс оздоровления отношений с Россией".

Как отмечают на Смоленской площади, "к Ю.Лужкову местные власти по понятным причинам не решились реально применить санкции "Закона об оккупированных территориях" и объявили "вердикт" уже после того, как он покинул "гостеприимную Грузию" ".