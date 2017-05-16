Исламабад заинтересован в расширении военного сотрудничества с Баку – президент Пакистана

Президент Пакистана Мамнун Хусейн является сторонником расширения сотрудничества с Баку оборонной сфере.

«Наши страны крепко связаны друг с другом историческими, религиозными и культурными узами. Пакистан - сторонник еще большего расширения этих отношений в сфере политики, культуры, энергетики и обороны»,- говорится в письме М.Хусейна, направленном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

М.Хусейн также отмечает, что Пакистан привержен принципам регионального мира, координации и интеграции. По его мнению, совместное сотрудничество Азербайджана и Пакистана в рамках международных организаций позволит странам достичь этих целей.

Ф.Исазаде