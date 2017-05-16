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Внешняя политика 16.05.2017 17:50

Исламабад заинтересован в расширении военного сотрудничества с Баку – президент Пакистана

Президент Пакистана Мамнун Хусейн является сторонником расширения сотрудничества с Баку оборонной сфере.

«Наши страны крепко связаны друг с другом историческими, религиозными и культурными узами. Пакистан - сторонник еще большего расширения этих отношений в сфере политики, культуры, энергетики и обороны»,- говорится в письме М.Хусейна, направленном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

М.Хусейн также отмечает, что Пакистан привержен принципам регионального мира, координации и интеграции. По его мнению, совместное сотрудничество Азербайджана и Пакистана в рамках международных организаций позволит странам достичь этих целей.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАКИСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]