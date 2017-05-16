Хакеры выставили на продажу украденное у США секретное кибероружие - газета

Хакеры, атаковавшие компьютерные системы американских спецслужб и укравшие секретное кибероружие, выставили его на продажу в "темной паутине", сообщило во вторник издание "Файнэншл таймс" со ссылкой на аналитиков в сфере безопасности.

Согласно их данным, хакеры сумели адаптировать программу для взлома EsteemAudit, разработанную Агентством национальной безопасности США, таким образом, чтобы она могла быть использована в преступных целях.

Издание напоминает, что вирус WannaCry, ранее поразивший более 200 тыс. компьютеров в более чем 150 странах по всему миру, также является адаптацией программы, украденной у американских спецслужб.