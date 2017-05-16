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Дальнее зарубежье 16.05.2017 20:03

Хакеры выставили на продажу украденное у США секретное кибероружие - газета

Хакеры, атаковавшие компьютерные системы американских спецслужб и укравшие секретное кибероружие, выставили его на продажу в "темной паутине", сообщило во вторник издание "Файнэншл таймс" со ссылкой на аналитиков в сфере безопасности.

Согласно их данным, хакеры сумели адаптировать программу для взлома EsteemAudit, разработанную Агентством национальной безопасности США, таким образом, чтобы она могла быть использована в преступных целях.

Издание напоминает, что вирус WannaCry, ранее поразивший более 200 тыс. компьютеров в более чем 150 странах по всему миру, также является адаптацией программы, украденной у американских спецслужб.

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Тэги: США, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ, ХАКЕРЫ, КРАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]