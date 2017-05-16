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ТЭК 16.05.2017 18:08

Министр энергетики США планирует обсудить глобальные и национальные энергетические вопросы с главой Минэнерго Азербайджана

Министр энергетики США Рик Перри планирует провести встречу со своим азербайджанским коллегой Натигом Алиевым, отмечается в сообщении пресс-службы Минэнерго Азербайджана.

«Я высоко ценю вашу поддержку и намерен встретиться с вами для обсуждения вопросов, представляющих взаимную значимость», - отмечает Р.Перри в своем письме, адресованном Н.Алиеву.

Он отметил, что министерство энергетики США в соответствии с миссией Госдепартамента заинтересовано в оценке всех возможностей для совместной работы и достижения успехов по глобальным энергетическим вопросам.

«Сегодня очень важно уделять внимание вызовам, связанным с национальными и глобальными энергетическими вопросами, и я с нетерпением жду обсуждения этих вопросов с вами», - подчеркнул Р.Перри.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, МИНИСТРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]