Министр энергетики США планирует обсудить глобальные и национальные энергетические вопросы с главой Минэнерго Азербайджана

Министр энергетики США Рик Перри планирует провести встречу со своим азербайджанским коллегой Натигом Алиевым, отмечается в сообщении пресс-службы Минэнерго Азербайджана.
«Я высоко ценю вашу поддержку и намерен встретиться с вами для обсуждения вопросов, представляющих взаимную значимость», - отмечает Р.Перри в своем письме, адресованном Н.Алиеву.
Он отметил, что министерство энергетики США в соответствии с миссией Госдепартамента заинтересовано в оценке всех возможностей для совместной работы и достижения успехов по глобальным энергетическим вопросам.
«Сегодня очень важно уделять внимание вызовам, связанным с национальными и глобальными энергетическими вопросами, и я с нетерпением жду обсуждения этих вопросов с вами», - подчеркнул Р.Перри.
Н.Аббасова
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