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Финансы 16.05.2017 18:48

ADIF готовится продать имущество Royal Bank и Atrabank

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) готовится к продаже на аукционах имущества Royal Bank и Atrabank, находящихся в процессе ликвидации, сказал журналистам во вторник исполнительный директор фонда Азад Джавадов.

«Среди банков, находящихся в процессе ликвидации, будет выставлено на аукцион имущество в первую очередь Royal Bank и Atrabank», - сказал А.Джавадов.

По его словам, в ближайшее время ADIF подпишет соответствующий контракт с аукционным центром.

«На продажу будет выставлено все имущество Atrabank, рыночная стоимость которого оценивается в 14 млн манатов, а балансовая стоимость составляет 37 млн манатов. По мере продажи имущества будут удовлетворяться требования кредиторов», - сказал А.Джавадов.

По его словам, Atrabank задолжал Центральному банку Азербайджана 22 млн манатов, общие же обязательства банка составляют 89 млн манатов.

Как сказал ранее А.Джавадов, дата аукциона будет объявляться за месяц, информация об имуществе и оценке его стоимости будет размещаться на специальном сайте. Фонд и комитеты кредиторов банков будут выступать наблюдателями во время аукционов. По его словам, кредиторы банков будут получать регулярные отчеты о ходе аукционов.

В 2016 году в Азербайджане по различным причинам были аннулированы лицензии 11 банков.

ADIF создан в рамках указа президента страны от 9 февраля «Об утверждении и введении в действие закона «О страховании вкладов», принятого 29 декабря 2006 года. Основная цель фонда – гарантировать возврат банковских накоплений вкладчикам в случае банкротства банка и ликвидации его лицензии на прием депозитов.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАНКИ, ИМУЩЕСТВО, ПРОДАЖА


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