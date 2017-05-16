Президент Алиев распорядился о проведении 100-летнего юбилея Азербайджанской Народной Республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Азербайджанской Народной Республики, отмечается в сообщении на сайте главы государства.

Глава государства распорядился на государственном уровне отметить 100 лет с основания в 1918 году Азербайджанской Народной Республики, поручил кабинету министров подготовить план соответствующих мероприятий, а также порекомендовал Милли Меджлису (парламент Азербайджана) в связи с этим провести специальное заседание.