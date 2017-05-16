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Социум 16.05.2017 19:30

Президент Алиев распорядился о проведении 100-летнего юбилея Азербайджанской Народной Республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Азербайджанской Народной Республики, отмечается в сообщении на сайте главы государства.

Глава государства распорядился на государственном уровне отметить 100 лет с основания в 1918 году Азербайджанской Народной Республики, поручил кабинету министров подготовить план соответствующих мероприятий, а также порекомендовал Милли Меджлису (парламент Азербайджана) в связи с этим провести специальное заседание.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РЕСПУБЛИКА, ЮБИЛЕЙ, ПРОВЕДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]