ЕС находится в контакте с Россией по Сирии, процесс Астаны полезен - Могерини

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Сирия, наряду с Украиной, была одним из главных пунктов ее переговоров 24 апреля в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"Я встречалась с Лавровым несколько недель назад в Москве. Мы говорили о Сирии. Работа по Сирии была важным пунктом повестки дня, и ситуация по Украине, разумеется, тоже", - сказала Ф.Могерини в своем заключительном слове в Европейском парламенте во вторник в Страсбурге после дебатов о роли Европейского союза в сирийском урегулировании.
Она при этом отметила, что глава МИД России на совместной пресс-конференции в Москве с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном говорил о роли Европейского союза. "Иногда у меня складывается впечатление, что мы сами меньше ценим свою работу, чем наши собеседники. И я думаю, что мы должны больше верить в себя и в работу, которую выполняем", - продолжила высокий представитель ЕС по иностранным делам.
Отвечая на вопросы евродепутатов о месте России в сирийском урегулировании, Ф.Могерини заявила, что считает полезным процесс Астаны.
"Соглашение, которое было достигнуто недавно по зонам деэскалации, - это хорошее соглашение. Тем не менее, мы в прошлом уже видели такого рода соглашения и знаем, что нужно, чтобы удавалось их применить. Настоящая деэскалация насилия должна происходить на местах. Нужно, чтобы был настоящий гуманитарный доступ во все районы Сирии. В этом ключ", - подчеркнула глава европейской дипломатии.
По ее словам, это причина "необходимости гарантов процесса Астаны, чтобы они добивались применения соглашения".
"У них есть механизм и график, который тесно связан с графиком Женевских переговоров. Мы поощряем трех гарантов процесса Астаны работать с целью реализации соглашения и чтобы создать возможно наиболее прочную связь между усилиями по военной деэскалации, являющейся предметом соглашения в Астане, и политическими переговорами между сирийцами, которые происходят в Женеве", - объяснила Ф.Могерини.
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