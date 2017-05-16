Статс-секретарь МИД ФРГ Маркус Эдерер назначен главой представительства ЕС в России

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини объявила во вторник о назначении 41 нового главы делегаций ЕС в различных государствах мира, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

В коммюнике, распространенном ЕВС, говорится, что Маркус Эдерер назначен главой представительства ЕС в России.

В настоящее время он является статс-секретарем министерства иностранных дел Федеративной Республики Германии, отмечается в документе.