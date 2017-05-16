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Дальнее зарубежье 16.05.2017 20:41

Статс-секретарь МИД ФРГ Маркус Эдерер назначен главой представительства ЕС в России

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини объявила во вторник о назначении 41 нового главы делегаций ЕС в различных государствах мира, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

В коммюнике, распространенном ЕВС, говорится, что Маркус Эдерер назначен главой представительства ЕС в России.

В настоящее время он является статс-секретарем министерства иностранных дел Федеративной Республики Германии, отмечается в документе.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, МОГЕРИНИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]