Азербайджан может уничтожить любой армянский объект, угрожающий воздушному пространству и авиации страны - Минобороны

Азербайджан обладает вооружением и техникой для уничтожения любого армянского объекта, представляющего угрозу воздушному пространству и авиации страны, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве обороны.

«В арсенале войск имеется высокоточное вооружение и техника для раннего выявления, наблюдения и уничтожения любого армянского объекта, представляющего угрозу воздушному пространству и авиации», - заявило министерство, комментируя сообщения ряда СМИ об угрозах Армении сбить вертолет министра обороны Азербайджана Закира Гасанова.

Министерство сообщает, что воздушное пространство Азербайджана, в том числе руководство ведомства надежно и беспрерывно охраняется, и данный вопрос находится под постоянным контролем.