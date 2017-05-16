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Карабахский конфликт 16.05.2017 20:57

Азербайджан может уничтожить любой армянский объект, угрожающий воздушному пространству и авиации страны - Минобороны

Азербайджан обладает вооружением и техникой для уничтожения любого армянского объекта, представляющего угрозу воздушному пространству и авиации страны, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве обороны.

«В арсенале войск имеется высокоточное вооружение и техника для раннего выявления, наблюдения и уничтожения любого армянского объекта, представляющего угрозу воздушному пространству и авиации», - заявило министерство, комментируя сообщения ряда СМИ об угрозах Армении сбить вертолет министра обороны Азербайджана Закира Гасанова.

Министерство сообщает, что воздушное пространство Азербайджана, в том числе руководство ведомства надежно и беспрерывно охраняется, и данный вопрос находится под постоянным контролем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, АВИАЦИЯ, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]