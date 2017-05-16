Разговор Трампа с Лавровым был уместным и не мог навредить национальной безопасности - советник президента США

Общение американского лидера Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым было абсолютно уместным, заявил советник по национальной безопасности президента США Герберт Макмастер.

"Я настаиваю на заявлении, которое сделал вчера: эта статья была ложной, никаким образом президент не вел недопустимых разговоров, которые могли бы нанести вред нашей национальной безопасности", - сказал Г.Макмастер во вторник на брифинге в Вашингтоне.

"Я скажу вам: в контексте переговоров, то, что обсуждал президент с министром иностранных дел (России), было полностью уместно и не расходится с обычным обменом информацией со стороны президента с любыми лидерами, с которыми он поддерживает контакт", - сказал советник.

При этом Г.Макмастер отказался сообщить журналистам, какая информация, переданная в ходе разговора Д.Трампа и С.Лаврова, могла носить секретный характер и какая именно информация не фигурировала в ходе переговоров.

"Я не буду подтверждать, о какой именно информации идет речь - это может поставить под угрозу нашу национальную безопасность", - отметил советник.

Он также заявил, что не обеспокоен темой содержания переговоров Д.Трампа и С.Лаврова. "Не было ничего такого, о чем вы не узнали бы из сообщений открытых источников", - сказал Г.Макмастер.

По его словам, Д.Трамп "даже не был осведомлен, откуда поступила эта информация, его не информировали об источниках или методах".

Отвечая на вопрос о возможной обеспокоенности партнеров США в области разведки по поводу содержания переговоров, Г.Макмастер заявил, что переговоры Д.Трампа и С.Лаврова "полностью соответствовали ожиданию наших партнеров".

Как подчеркнул Г.Макмастер, утечки в СМИ конфиденциальной информации вредят национальной безопасности страны, и этот вопрос должен обсуждаться более широко.

Он также сообщил, что переговоры президента США и главы МИД РФ касались обмена информацией о деятельности террористических организаций. "Президент встречался с министром иностранных дел (России) и обсуждал террористическую угрозу. Он также поднял ряд сложных тем, ключевые из которых Украина и Сирия. Президент подчеркнул, что там у нас есть общие интересы. Мы должны работать вместе в некоторых критически важных областях", - сказал советник.

По его словам, "мы сотрудничаем в сфере борьбы с международными террористическими организациями, в частности ИГИЛ (запрещена в РФ), которая взорвала российский самолет над Синаем, в результате чего погибли более двух сот человек в октябре 2015 года". "Это и был контекст переговоров, который полностью соответствовал обмену информации и формированию базиса для взаимных действий по координации", - пояснил он.