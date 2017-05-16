В Грузии может открыться предприятие по сборке китайских электромобилей

Китайская компания-производитель автомобилей и автобусов JAC Motors (Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd) изучит возможность строительства в Грузии завода по сборке электромобилей.

Договоренность об этом была достигнута на состоявшейся во вторник встрече первого вице-премьера, министра финансов Грузии Дмитрия Кумсишвили с топ-менеджментом JAC Motors в китайском городе Хэфей (столица провинции Аньхой на востоке Китая), сообщает пресс-служба грузинского Минфина.

"Мы говорили с руководством компании и договорились, что JAC изучит возможности открытия в Грузии сначала завода по сборке электромобилей, а в дальнейшем - предприятия с полным их производством", - цитируется в сообщении заявление Д. Кумсишвили после встречи с президентом JAC Motors Ань Цзинем.

По словам министра, для китайского автоконцерна важно, как войти на рынок Южного Кавказа, так и был проявлен большой интерес к режимам свободной торговли, которыми пользуется Грузия, в том числе со странами Европы.

"Им (китайской стороне - ИФ) важно было услышать, что мы планируем в ближайшие годы, насколько значительны проекты по развитию в стране инфраструктуры", - заявил Д. Кумсишвили, который, как отмечается в сообщении, предложил руководству JAC Motors использовать для транспортировки своей продукции Грузию, как кратчайший транзитный путь между Китаем и Европой.

Глава Минфина Грузии ознакомился на месте со сборочным предприятием JAC Motors и выпускаемой продукцией, в том числе электромобилями новейшей технологии, пассажирской и грузовой автотехникой, которые продаются в разных странах мира, и предложил компании, по примеру других мировых автоконцернов, открыть в Грузии региональный филиал и осуществлять свой бизнес из Грузии.

Д.Кусишвили возглавлял делегацию Грузии на состоявшемся 14-15 мая в Пекине международном форуме "Один пояс - один путь", в рамках которого было подписано соглашение о свободной торговле между Грузией и Китаем, а также были определены конкретные направления по развитию и углублению сотрудничества двух стран.