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СНГ 17.05.2017 08:55

Экс-президент Украины Кравчук перенес операцию на сердце - СМИ

Первый президент Украины Леонид Кравчук в ночь на среду перенес сложную операцию на сердце, сообщает издание "Гордон".

По информации источника издания, Л.Кравчук перенес сложную операцию на сердце, ему поставили четыре стента.

"Первый президент Украины Леонид Кравчук сейчас находится в палате и чувствует себя нормально", - говорится в сообщении на сайте издания "Гордон" в среду утром.

В сообщении отмечается, что операция проводилась в Институте сердца Минздрава Украины в Киеве.

"При поступлении было предынфарктное состояние. Открыли три коронарные артерии. Сейчас все хорошо, он уже в палате", - уточнил источник издания.

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Тэги: УКРАИНА, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]