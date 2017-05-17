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Дальнее зарубежье 17.05.2017 09:13

США готовы к диалогу с Пхеньяном, если он прекратит ракетные и ядерные испытания - постпред США при ООН

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила во вторник, что США рассчитывают на диалог с КНДР, однако прежде Пхеньяну следует прекратить ядерные и ракетные испытания.

"Соединенные Штаты хотят вести диалог, однако не до того момента, пока мы не увидим полной остановки ядерной программы и каких-либо испытаний", - сказала она.

При этом она назвала лидера КНДР Ким Чен Ына "параноиком", который полагает, что речь якобы идет о планах по свержению политического строя в КНДР или по физическому устранению Ким Чен Ына. Н.Хейли подчеркнула, что подобных планов нет, и в ООН хотят лишь "мира на Корейском полуострове".

"Он (лидер КНДР - ИФ) обязан прекратить эти испытания. Он обязан остановить какие-либо ядерные программы, которые у него есть", - сказала она.

Она отметила, что необходимо послать общий сигнал КНДР, требующий прекратить подобные действия, и оказать дипломатическое, политическое и экономическое давление на Пхеньян.

По словам Н.Хейли, в данных обстоятельствах США продолжат военные учения с Южной Кореей и поддержку Японии для защиты этих стран.

Она также пригрозила санкциями тем странам, которые могут оказывать поддержку КНДР.

"Если вы поддерживаете Северную Корею, то вы против остального мирового сообщества", - сказала она.

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Тэги: США, КНДР, ПЕРЕГОВОРЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]