США готовы к диалогу с Пхеньяном, если он прекратит ракетные и ядерные испытания - постпред США при ООН

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила во вторник, что США рассчитывают на диалог с КНДР, однако прежде Пхеньяну следует прекратить ядерные и ракетные испытания.
"Соединенные Штаты хотят вести диалог, однако не до того момента, пока мы не увидим полной остановки ядерной программы и каких-либо испытаний", - сказала она.
При этом она назвала лидера КНДР Ким Чен Ына "параноиком", который полагает, что речь якобы идет о планах по свержению политического строя в КНДР или по физическому устранению Ким Чен Ына. Н.Хейли подчеркнула, что подобных планов нет, и в ООН хотят лишь "мира на Корейском полуострове".
"Он (лидер КНДР - ИФ) обязан прекратить эти испытания. Он обязан остановить какие-либо ядерные программы, которые у него есть", - сказала она.
Она отметила, что необходимо послать общий сигнал КНДР, требующий прекратить подобные действия, и оказать дипломатическое, политическое и экономическое давление на Пхеньян.
По словам Н.Хейли, в данных обстоятельствах США продолжат военные учения с Южной Кореей и поддержку Японии для защиты этих стран.
Она также пригрозила санкциями тем странам, которые могут оказывать поддержку КНДР.
"Если вы поддерживаете Северную Корею, то вы против остального мирового сообщества", - сказала она.
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