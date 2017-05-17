Трамп не просил экс-главу ФБР прекратить расследование против Флинна - Белый дом

Президент США Дональд Трамп никогда не обращался к бывшему директору ФБР Джеймсу Коми с просьбой прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, сообщил Белый дом.
"Хотя президент неоднократно выражал свое отношение к генералу Флинну как к прекрасному человеку, который служил и защищал свою страну, президент никогда не просил господина Коми или кого-либо другого завершить какое-либо расследование, включая любое расследование в отношении генерала Флинна", - сказал журналистам во вторник представитель администрации США.
Как подчеркнул чиновник, Д.Трамп с уважением относится к правоохранительным органам и к расследованиям, которые они проводят.
Ранее в газете "Нью-Йорк Таймс" появилась информация о том, что Д.Трамп якобы обратился к Дж.Коми прекратить преследовать М.Флинна.
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