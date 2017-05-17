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Дальнее зарубежье 17.05.2017 09:25

Трамп не просил экс-главу ФБР прекратить расследование против Флинна - Белый дом

Президент США Дональд Трамп никогда не обращался к бывшему директору ФБР Джеймсу Коми с просьбой прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, сообщил Белый дом.

"Хотя президент неоднократно выражал свое отношение к генералу Флинну как к прекрасному человеку, который служил и защищал свою страну, президент никогда не просил господина Коми или кого-либо другого завершить какое-либо расследование, включая любое расследование в отношении генерала Флинна", - сказал журналистам во вторник представитель администрации США.

Как подчеркнул чиновник, Д.Трамп с уважением относится к правоохранительным органам и к расследованиям, которые они проводят.

Ранее в газете "Нью-Йорк Таймс" появилась информация о том, что Д.Трамп якобы обратился к Дж.Коми прекратить преследовать М.Флинна.

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Тэги: США, ТРАМП, ФБР, ФЛИНН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]