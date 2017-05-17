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Регион 17.05.2017 09:35

США заявили о поддержке Турции в борьбе против "Рабочей партии Курдистана"

Министры обороны США Джим Мэттис и Турции Фикри Ышик заявили о совместной озабоченности действиями "Рабочей партии Курдистана" (РПК), говорится в сообщении пресс-службы Пентагона по итогам переговоров в Белом доме глав военных ведомств двух стран.

В заявлении говорится, что министры "согласились, что РПК, признанная в США иностранной террористической организацией, вызывает озабоченность".

"РПК организует убийства невинных мирных жителей Турции, турецких военнослужащих. Мэттис подтвердил поддержу Турции в ее борьбе против РПК, расширение сотрудничества с ней в борьбе против РПК", - заявила представитель Пентагона Дана Уайт.

В то же время, как отмечают наблюдатели, отряды курдского ополчения входят в состав так называемых "Демократических сил Сирии", ведущих борьбу против запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Поддержку им оказывает руководимая США международная коалиция.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, КУРДЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]