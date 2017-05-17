Военный комитет НАТО соберется в Брюсселе на уровне начальников генштабов

Высший военный орган НАТО - Военный комитет проведет в среду в Брюсселе заседание на уровне начальников генеральных штабов.

Согласно сообщению пресс-службы Североатлантического альянса, ожидается, что начальники генштабов обсудят "сложные условия безопасности на южном фланге НАТО и вклад Североатлантического альянса в противодействие терроризму и борьбу против него".

Участники встречи со своими партнерами по операции "Решительная поддержка" рассмотрят дальнейшие шаги этой миссии в Афганистане в 2018 и последующих годах.

Военачальники стран-союзниц обменяются мнениями об инициативе по проецированию стабильности и о доктрине сдерживания и обороны Североатлантического альянса "с учетом нынешних действий России в ближнем зарубежье".

Заседание завершится очередной функциональной оценкой структуры командования НАТО и обсуждением эффективного использования существующих возможностей и ресурсов, отметила пресс-служба в своем коммюнике.

В нем также сообщается, что консультации начальников генштабов будут способствовать дальнейшему обсуждению соответствующих вопросов главами государств и правительств на саммите НАТО 25 мая 2017 года.

Председательствовать на этом совещании будет глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел. Вместе с ним встречу проведут верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти и верховный главнокомандующий по трансформации НАТО генерал Дени Мерсье.

Военный комитет на уровне начальников генштабов собирается два раза в год в штаб-квартире НАТО в Брюсселе для обсуждения операций и миссий альянса и предоставляет Североатлантическому совету консенсусные военные рекомендации о том, как наилучшим образом решать глобальные проблемы безопасности. Один раз в год члены комитета в этом формате встречаются в одной из стран организации.