Каннский кинофестиваль открывается во Франции

Юбилейный 70-й международный Каннский кинофестиваль открывается в среду во Франции на Лазурном берегу.
Старт смотру даст картина Арно Деплешена "Призраки Исмаэля" с Марион Котийяр, Шарлоттой Генсбур, Луи Гаррелем в главных ролях.
В фильме рассказывается о том, как кинорежиссер Исмаэль пытается разгадать тайну исчезновения своей возлюбленной Карлотты на протяжении 20 лет. Спустя время главный герой увлекается Сильвией, однако Карлотта неожиданно возвращается.
В этом году на фестивале представлено три фильма российского производства.
В основной конкурс киносмотра вошли 18 фильмов. Среди них - фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" о супружеской паре в разгар тяжелого развода и исчезновении их 12-летнего сына. Картина является копродукцией российских, французской, бельгийской, немецкой компаний.
Кроме того, в основном конкурсе представлена картина Сергея Лозницы "Кроткая". Фильм, снятый на русском языке, стал копродукцией шести стран - Франции, России, Германии, Литвы, Нидерландов, Украины. За основу ленты взята одноименная повесть Федора Достоевского, в которой рассказывается о ростовщике, женившемся на молодой девушке.
Также за главный приз фестиваля, Золотую пальмовую ветвь, будут соревноваться работы Софии Копполы "Роковое искушение", Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя", Франсуа Озона "Двуличный любовник", драма Михаэля Ханеке "Happy End", фильм Мишеля Хазанавичуса "Молодой Годар", картина Жака Дуайона "Роден" и другие.
Во второй по значимости программе фестиваля - "Особый взгляд" - будет представлен фильм "Теснота" Кантемира Балагова, ученика Александра Сокурова. Время действия фильма - 1998 год. В нем рассказывается о еврейской семье, проживающий в Нальчике. Поворотным моментом фильма становится похищение младшего сына и его невесты местными бандитами.
Возглавляет международное жюри Каннского кинофестиваля испанский режиссер Педро Альмодовар. Вместе с ним оценивать конкурсантов будут немецкая режиссер Марен Аде, американские актёры Джессика Честейн и Уилл Смит, китайская актриса Фань Бинбин, французская актриса Аньес Жауи, южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук, итальянский режиссёр Паоло Соррентино, французский композитор Габриэль Яред.
70-й Каннский кинофестиваль пройдёт с 17 по 28 мая.
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