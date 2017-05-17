Глава комитета по разведке сената США сомневается в том, что Трамп просил экс-главу ФБР прекратить расследование против Флинна

Председатель комитета по разведке сената США Ричард Бурр выразил сомнение в реальности существования записки бывшего директора ФБР Джеймса Коми, в которой утверждается, что президент Дональд Трамп просил прекратить расследование в отношении его советника по нацбезопасности Майкла Флинна.
"Думаю, директор мог бы сказать нам о такой просьбе, но он никогда не упоминал об этом. Поэтому, для того, чтобы я в это поверил, кому-то предстоит сделать больше, чем просто основываться в этом вопросе на анонимные источники", - цитирует заявление Р.Бурра журналистам газета Washington Examiner.
Ранее в газете "Нью-Йорк Таймс" появилась информация о том, что Д.Трамп якобы обращался к Дж.Коми с просьбой прекратить преследовать М.Флинна.
Белый дом в связи с этим распространил заявление, в котором опровергает сообщение издания.
"Хотя президент неоднократно выражал свое отношение к генералу Флинну, как к прекрасному человеку, который служил и защищал свою страну, президент никогда не просил господина Коми или кого-либо другого завершить какое-либо расследование, включая любое расследование в отношении генерала Флинна", - сказал журналистам во вторник представитель администрации США.
Как подчеркнул чиновник, Д.Трамп с уважением относится к правоохранительным органам и к расследованиям, которые они проводят.
В то же время, демократы в конгрессе США потребовали вызова Дж.Коми для показаний по данному вопросу.
Наблюдатели сходятся во мнении, что сообщение о записке Дж.Коми является очередной попыткой наступления на президента в условиях, когда в его адрес еще продолжаются обвинения в разглашении секретной разведывательной информации главе МИД России Сергею Лаврову.
Сообщения американских СМИ обрастают новыми подробностями, связанными с якобы разглашенными Д.Трампом сведениями. Так, телеканал NBC сообщил, что президент рассказал С.Лаврову о планах террористов организовать взрыв летящего в США самолета, используя вмонтированное в ноутбук взрывное устройство. Эти данные, утверждают СМИ, были получены израильской разведкой от внедренного в террористическую организацию ИГИЛ (запрещена в России) агента и переданы Вашингтону.
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