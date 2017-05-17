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Дальнее зарубежье 17.05.2017 10:28

СБ ООН рассмотрит в среду ситуацию в Венесуэле

Совет безопасности ООН планирует в среду провести заседание, чтобы рассмотреть ситуацию, сложившуюся в Венесуэле, сообщили журналистам дипломатические источники во всемирной организации.

Инициатива вынесения на рассмотрение данного вопроса принадлежит США.

В Венесуэле уже около шести недель продолжаются антиправительственные выступления, в организации которых власти обвиняют оппозицию. В результате стычек демонстрантов с силами правопорядка, по последним данным прокуратуры Венесуэлы, погибли 42 человека.

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Тэги: ООН, СОБЕЗ, ВЕНЕСУЭЛА, ЗАСЕДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]