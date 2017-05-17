Евро подорожал к манату до 1,8905 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 17 мая установил на уровне 1,7022 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 17 мая ЦБА определил в 1,8905 манат/1EUR (16 мая - 1,8715 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 17 мая установил на уровне 0,0301 манат/1RUB (16 мая- 0,0302 манат/1RUB).
Н.Аббасова
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