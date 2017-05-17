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Финансы 17.05.2017 09:37

Акционеры DemirBank в июне обсудят итоги финансовой деятельности в 2016г

Акционеры азербайджанского «DemirBank» в июне обсудят финансовые итоги 2016 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

"Очередное общее собрание акционеров состоится 30 июня. Вопросами повестки дня будут утверждение финансовых результатов 2016 года, внесение изменений в состав наблюдательного совета и аудиторского комитета банка", - сообщили в банке.

Как сообщалось ранее, банк завершил 2016 год с чистым убытком в размере 1 млн 735,5 тыс. манатов. Активы банка на 1 января 2017 года составляют 538,829 млн манатов, спад за 2016 год составил 8,5%.

Капитал банка на 1 января 2017 года составляет 46 млн 880,08 тыс. манатов (спад на 2,4%), уставный капитал – 20 млн 982 тыс. манатов (не изменился).

DemirBank образован в 1989 году и входит в десятку ведущих банков республики. Среди акционеров - Европейский банк реконструкции и развития, Голландская финансовая компания развития.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАНК, ИТОГИ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]