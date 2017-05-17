Азербайджан на Исламиаде: 81 медаль за 4 дня

Азербайджанские спортсмены завоевали за четыре дня IV Игр исламской солидарности «Baku-2017» в целом 81 медаль.

В активе азербайджанских спортсменов 41 золотая, 24 серебряные и 16 бронзовых медалей.

Во вторник азербайджанские спортсмены завоевали 13 медалей, из которых 8 – золотые, 1 – серебряная и 4 – бронзовые.

В общекомандном медальном зачете Азербайджан занимает второе место.

На первом месте сборная Турции, в активе которой 115 медалей, на третьем – Иран с 37 медалями.

В целом, за первые четыре дня игр медали завоевали спортсмены из 28 стран.

IV Игры исламской солидарности стартовали в столице Азербайджана 12 мая и продлятся до 22 мая. Состязания проходят на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским. На IV Играх исламской солидарности разыгрываются 269 комплектов медалей.

Р.Бабаев