Азербайджан на Исламиаде: 81 медаль за 4 дня

Азербайджанские спортсмены завоевали за четыре дня IV Игр исламской солидарности «Baku-2017» в целом 81 медаль.
В активе азербайджанских спортсменов 41 золотая, 24 серебряные и 16 бронзовых медалей.
Во вторник азербайджанские спортсмены завоевали 13 медалей, из которых 8 – золотые, 1 – серебряная и 4 – бронзовые.
В общекомандном медальном зачете Азербайджан занимает второе место.
На первом месте сборная Турции, в активе которой 115 медалей, на третьем – Иран с 37 медалями.
В целом, за первые четыре дня игр медали завоевали спортсмены из 28 стран.
IV Игры исламской солидарности стартовали в столице Азербайджана 12 мая и продлятся до 22 мая. Состязания проходят на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским. На IV Играх исламской солидарности разыгрываются 269 комплектов медалей.
Р.Бабаев
Спецпосланники президента Южной Кореи обсудят с участниками шестисторонних переговоров возможность саммита по корейской проблеме - СМИ
Армения нанесла минометные удары по позициям ВС Азербайджана – Минобороны
Азербайджан может уничтожить любой армянский объект, угрожающий воздушному пространству и авиации страны - Минобороны
Минналогов Азербайджана вернуло участникам шопинг-фестиваля в Баку НДС на сумму свыше 1,5 млн манатов
Трамп снова уронил доллар, аналитики не верят в скорое возобновление роста
Спад ВВП Азербайджана в январе-апреле составил 1,2% - Госкомстат
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
СБ ООН рассмотрит в среду ситуацию в Венесуэле
Председатель Евросовета Туск встретится с Макроном в среду в Елисейском дворце
Глава комитета по разведке сената США сомневается в том, что Трамп просил экс-главу ФБР прекратить расследование против Флинна
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
В Баку прошел открытый урок, посвященный 125-летию Константина Паустовского
Nar увеличивает охват и качество сети на освобожденных от оккупации территориях
Компания Bakcell продолжает поддерживать детей, нуждающихся в особой заботе
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»