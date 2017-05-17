Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8715 RUR   0.0302 GBR   2.1982 TRY   0.4801

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.66 Brent   51.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 19° Завтра 14° 20° 19 Май 15° 23° 20 Май 16° 26°

Макроэкономика 17.05.2017 10:00

Спад ВВП Азербайджана в январе-апреле составил 1,2% - Госкомстат

Спад ВВП Азербайджана в январе-апреле 2017 года составил 1,2%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, номинальный объем ВВП за отчетный период составил 20 млрд 139,8 млн манатов.

«Снижение объемов нефтедобычи и производства продукции в перерабатывающей сфере стали основными факторами, повлиявшими на сокращение объема ВВП Азербайджана в отчетный период», - отмечает Госкомстат.

Рост ненефтяного ВВП в январе-апреле 2017 года составил 1,9%.

В структуре ВВП 44,6% пришлось на промышленность, 11% - на сферу торговли и ремонта автотранспортных средств, 8,2% - на строительство, 7,3% - на транспорт и складское хозяйство, 3% - на АПК, 2,9% - на бытовые услуги и на услуги по размещению туристов, 1,7% - сферу информации и связи, 14% - на другие сферы, 7,3% - на налоги.

ВВП на душу населения за январь-апрель составил 2,075 тыс. манатов.

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует экономический рост на уровне 1%.

В 2016 году спад ВВП Азербайджана составил 3,8%.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВВП, СПАД


Похожие новости


ВВП Азербайджана за 11 месяцев сократился почти на 4% Рецессия в Азербайджане за 10 месяцев вызвана спадом в секторе строительства и убытками в финансовом секторе – глава Минфина ВВП Азербайджана в январе-июле сократился на 3% ВВП Азербайджана в I квартале 2016г снизился на 3,5%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]