Спад ВВП Азербайджана в январе-апреле составил 1,2% - Госкомстат

Спад ВВП Азербайджана в январе-апреле 2017 года составил 1,2%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, номинальный объем ВВП за отчетный период составил 20 млрд 139,8 млн манатов.

«Снижение объемов нефтедобычи и производства продукции в перерабатывающей сфере стали основными факторами, повлиявшими на сокращение объема ВВП Азербайджана в отчетный период», - отмечает Госкомстат.

Рост ненефтяного ВВП в январе-апреле 2017 года составил 1,9%.

В структуре ВВП 44,6% пришлось на промышленность, 11% - на сферу торговли и ремонта автотранспортных средств, 8,2% - на строительство, 7,3% - на транспорт и складское хозяйство, 3% - на АПК, 2,9% - на бытовые услуги и на услуги по размещению туристов, 1,7% - сферу информации и связи, 14% - на другие сферы, 7,3% - на налоги.

ВВП на душу населения за январь-апрель составил 2,075 тыс. манатов.

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует экономический рост на уровне 1%.

В 2016 году спад ВВП Азербайджана составил 3,8%.

Н.Аббасова