Спецпосланники президента Южной Кореи обсудят с участниками шестисторонних переговоров возможность саммита по корейской проблеме - СМИ

Спецпосланники нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в среду начинают поездки в пять стран, которые являются участниками шестисторонних переговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова, сообщают СМИ из Сеула.
Северная Корея, которая объявила о выходе из шестистороннего переговорного процесса, в списке посещаемых стран не значится.
В сообщениях отмечается, что представители южнокорейского президента обсудят в США, Японии, Китае и России возможность проведения саммита по северокорейской проблеме.
Представитель правящей Демократической партии Южной Кореи направляется в Токио, где, как ожидается, будет принят представителями японского руководства и, возможно, премьер-министром Синдзо Абэ.
Также в среду, как сообщается, спецпосланник Мун Чжэ Ина вылетит в США, в четверг, как ожидается, его представитель прибудет в Пекин.
Визит спецпосланника в Россию планируется "на будущей неделе или позднее", отмечают СМИ.
Также Мун Чжэ Ин планирует направить своего представителя в ЕС для консультаций по проблеме КНДР.
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