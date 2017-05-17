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17.05.2017 10:45

Спецпосланники президента Южной Кореи обсудят с участниками шестисторонних переговоров возможность саммита по корейской проблеме - СМИ

Спецпосланники нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в среду начинают поездки в пять стран, которые являются участниками шестисторонних переговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова, сообщают СМИ из Сеула.

Северная Корея, которая объявила о выходе из шестистороннего переговорного процесса, в списке посещаемых стран не значится.

В сообщениях отмечается, что представители южнокорейского президента обсудят в США, Японии, Китае и России возможность проведения саммита по северокорейской проблеме.

Представитель правящей Демократической партии Южной Кореи направляется в Токио, где, как ожидается, будет принят представителями японского руководства и, возможно, премьер-министром Синдзо Абэ.

Также в среду, как сообщается, спецпосланник Мун Чжэ Ина вылетит в США, в четверг, как ожидается, его представитель прибудет в Пекин.

Визит спецпосланника в Россию планируется "на будущей неделе или позднее", отмечают СМИ.

Также Мун Чжэ Ин планирует направить своего представителя в ЕС для консультаций по проблеме КНДР.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПОСЛАННИКИ, КНДР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]