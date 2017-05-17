Минналогов Азербайджана вернуло участникам шопинг-фестиваля в Баку НДС на сумму свыше 1,5 млн манатов

Министерство налогов Азербайджана возвратило участникам шопинг-фестиваля, который проходил с 10 апреля по 10 мая в Баку, НДС на сумму 1 млн 533 тыс. манатов, отмечается в статье, опубликованной в газете министерства «Vergiler».
«В рамках фестиваля были приобретены товары на сумму 15 млн 471,805 тыс. манатов. Сумма НДС, подлежащая возврату, составила 1 млн 533 тыс. манатов», - говорится в статье.
В рамках шопинг-фестиваля в 172 объектах было составлено 22,112 тыс. электронных налоговых счетов-фактур, из которых министерство подтвердило 20,853 тыс. 19,119 тыс. счетов предоставили граждане Азербайджана, 1734 – иностранцы.
Возврат НДС также осуществляется в рамках системы tax free. Если в рамках шопинг-фестиваля граждане и гости страны могут воспользоваться услугой по возврату НДС, то в рамках системы tax free это могут сделать только иностранные туристы.
«В отчетный период в рамках tax free НДС было возвращено на сумму 2 млн 696 тыс. манатов по 1,13 тыс. электронных налоговых счетов-фактур», - отмечается в статье.
Азербайджан рассчитывает получить доход на сумму 50 млн манатов от проведения в 2017 году двух шопинг-фестивалей, второй из которых запланирован на октябрь.
А.Ахундов
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