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СНГ 17.05.2017 12:44

Выделение Молдавии макрофинансовой помощи ЕС откладывается, как минимум, на месяц

На заседании Европарламента 16 мая принято решение отложить, как минимум, на месяц выделение Молдавии макрофинансовой помощи в связи с внутренней политической ситуацией в стране.

Как сообщила радиостанция Europa libera ("Свободная Европа") со ссылкой на депутата Европарламента от Литвы Пятраса Ауштрявичюса, "депутаты выразили обеспокоенность по поводу ситуации со СМИ в Молдавии и в связи с недавней инициативой правящей Демократической партией об изменении избирательной системы".

По словам евродепутата из Группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов Анди Кристя, ЕП должен утвердить решение о начале переговоров по поводу макрофинансовой помощи Молдавии.

"Мы применим строгие критерии выдвижения условий при направлении этих средств. Этими условиями будет сопровождаться каждый из траншей, включая первый. Мы следим за процессом реформирования избирательной системы в Кишинёве", - подчеркнул А.Кримстя.

Он сообщил, что на следующей неделе совместная комиссия Европарламента и Парламентская ассамблея "Евронест" проведут встречу в Кишинёве. "После чего будем ждать вынесения Венецианской комиссией заключения по поводу законопроекта об изменении избирательной системы в Молдавии", - добавил европарламентарий.

Европейский парламент объявил также о том, что "вынесение возможного решения о предоставлении помощи не обязательно будет означать его немедленное исполнение". Согласно принятому документу, "до перевода первого транша кишинёвские власти должны будут взять на себя обязательства по реализации ряда мер из Меморандума о взаимопонимании между двумя сторонами".

В документе отмечается также, что "в Молдавии сохраняются многие из ключевых проблем". Среди них названа политизация госучреждений, широкое распространение коррупции, непринятие мер по обеспечению независимости судебной системы и затягивание с расследованием банковских махинаций.

Решение о предоставлении помощи в 100 млн евро было одобрено в январе Европейской комиссией, а 12 апреля - странами-членами ЕС на уровне послов. После этого, оно было утверждено парламентскими комиссиями и комитетами Европарламента.

В минувший вторник Европарламенту предстояло принять решение о начале переговоров об условиях выделения помощи, из которой 60 млн евро должны были поступить в виде кредитов и 40 млн евро - в виде грантов.

В начале апреля Демократическая партия Молдавии внесла в парламент законопроект об изменении избирательной системы с пропорциональной на мажоритарную. Категорически против этого выступили все основные политические силы.

Чтобы не допустить перехода к выборам по одномандатным округам, президент Молдавии Игорь Додон и пропрезидентская Партия социалистов выступили с инициативой о переходе на смешанную избирательную систему.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ЕС, ФИНПОМОЩЬ, ОТМЕНА


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