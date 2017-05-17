Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8905 RUR   0.0301 GBR   2.2009 TRY   0.4797

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.66 Brent   51.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 19° Завтра 14° 20° 19 Май 15° 23° 20 Май 16° 26°

Регион 17.05.2017 13:04

Трамп заявил о поддержке права Грузии самостоятельно выбирать свое будущее

Президент США Дональд Трамп поздравил президента Грузии Георгия Маргвелашвили с 25-летием со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

В поздравительном письме к Г.Маргвелашвили, текст которого опубликован в среду администрацией грузинского президента, Д.Трамп отмечает, что он и его администрация с нетерпением ждут продолжения сотрудничества с Тбилиси.

"В первой четверти века нашего партнерства США и Грузия создали тесный трансатлантический союз. Мы придерживаемся общих ценностей и для их защиты в трудных условиях всегда стоим вместе в борьбе против терроризма и региональной нестабильности", - говорится в письме.

Президент США при этом подчеркивает, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ.

"Мы также поддерживаем право Грузии самой определять свое будущее", - добавил Д.Трамп.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, США, ТРАМП


Похожие новости


Грузинский премьер хочет обсудить в Вашингтоне вопросы территориальной целостности и евроатлантической безопасности Американский посол в Тбилиси обеспокоен широкомасштабными учениями российской армии на Кавказе Керри ждут на следующей неделе в Тбилиси Глава Минобороны Грузии заявила о хороших "сюрпризах" на переговорах в Белом доме Глава Пентагона пообещал Грузии "большую помощь" в укреплении обороноспособности В США заявляют о неизменности своей позиции в отношении суверенитета Грузии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]