Трамп заявил о поддержке права Грузии самостоятельно выбирать свое будущее

Президент США Дональд Трамп поздравил президента Грузии Георгия Маргвелашвили с 25-летием со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

В поздравительном письме к Г.Маргвелашвили, текст которого опубликован в среду администрацией грузинского президента, Д.Трамп отмечает, что он и его администрация с нетерпением ждут продолжения сотрудничества с Тбилиси.

"В первой четверти века нашего партнерства США и Грузия создали тесный трансатлантический союз. Мы придерживаемся общих ценностей и для их защиты в трудных условиях всегда стоим вместе в борьбе против терроризма и региональной нестабильности", - говорится в письме.

Президент США при этом подчеркивает, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ.

"Мы также поддерживаем право Грузии самой определять свое будущее", - добавил Д.Трамп.