Российская армия не имеет отношения к Ходжалинскому геноциду – политолог

Российская армия не имеет отношения к участию 366-го гвардейского мотострелкового полка в геноциде, совершенном 26 февраля 1992 года против мирных жителей азербайджанского города Ходжалы, заявил российский политолог Олег Кузнецов.

«Российская армия к этому преступлению (Ходжалинскому геноциду – ИФ) формально никакого отношения не имеет. Прежде всего, 366-й гвардейский мотострелковый полк, мятежный второй батальон которого был главной ударной силой, относился к Вооруженным силам СНГ. И чтобы не быть переданным под юрисдикцию России, его должны были 31 марта 1992 года вывести из Ханкенди для дальнейшей отправки к новому месту дислокации в Оренбургскую область», - подчеркнул О.Кузнецов в среду на брифинге.

По его словам, приказ о передислокации 366-го гвардейского мотострелкового полка был отдан утром 25 февраля 1992 года.

«Чтобы избежать этого Сейран Оганян вместе с другими армянскими офицерами из состава командования второго батальона подняли вооруженный мятеж. Приказ о передислокации 366 полка был отдан утром 25 февраля, и чтобы сорвать это, днем 25 февраля, когда на батальонном уровне был получен подобный приказ, офицеры устроили мятеж. То есть, российская армия к этому преступлению формально никакого отношения не имеет», - сказал политолог.

Он подчеркнул, что 3 марта 366-й полк был расформирован на базе Вазиани (Грузия).

«Знамя этого полка, несмотря на то, что он был гвардейский, было уничтожено», - отметил О.Кузнецов.

Он подчеркнул, что для российской общественности армяно-азербайджанский конфликт не является «российской войной».

«Для России нагорно-карабахский конфликт – это не российская война. Отношение к нему в российском обществе индифферентно-нейтральное и безразличное», - сказал политолог.

События в Ходжалы являются одними из наиболее трагичных в истории армянской оккупации части азербайджанской территории. В ночь с 25 на 26-е февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, расквартированного в городе Ханкенди, осуществили захват города Ходжалы, в результате были зверски убиты как минимум 613 человек, из них - 106 женщин, 63 малолетних детей, 70 стариков; восемь семей были полностью уничтожены; 487 человек стали инвалидами, 1275 были взяты в плен, 150 пропали без вести.

Р.Бабаев