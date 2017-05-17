Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8905 RUR   0.0301 GBR   2.2009 TRY   0.4797

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.66 Brent   51.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 19° Завтра 14° 20° 19 Май 15° 23° 20 Май 16° 26°

Дальнее зарубежье 17.05.2017 13:18

Сеул выступает за восстановление линии коммуникации с Пхеньяном

В Южной Корее заявили о необходимости восстановить коммуникацию с КНДР, в то время как США намерены запустить международную кампанию с целью "отрезать Северную Корею от остального мира", сообщают в среду западные СМИ.

"Наша основная позиция заключается в том, что линии коммуникации между Южной и Северной Кореей должны быть открытыми", - заявил журналистам представитель южнокорейского министерства объединения Ли Дук Хэн.

По его данным, министерство прорабатывает в настоящее время этот вопрос, но пока никакие конкретные меры пока не разработаны.

В то же время, по информации представителя отдела Восточной Азии Госдепартамента США Анны Ричи-Аллен, которую цитирует "Голос Америки", правительство США намерено запустить международную кампанию с целью "отрезать КНДР от всего остального мира". Для ее осуществления Вашингтон будет предпринимать дипломатические, экономические меры, а также меры в сфере безопасности.

По ее словам, так Вашингтон намерен "призвать северокорейский режим к ответу за безрассудные и опасные действия и серьезные нарушения прав человека".

Накануне постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США рассчитывают на диалог с КНДР, однако прежде Пхеньяну следует прекратить ядерные и ракетные испытания. Она отметила, что необходимо послать общий сигнал КНДР, требующий прекратить подобные действия, и оказать дипломатическое, политическое и экономическое давление на Пхеньян. Также Н.Хейли пригрозила санкциями тем странам, которые могут оказывать поддержку КНДР.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КНДР, США, ЮЖКОРЕЯ, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


США готовы к диалогу с Пхеньяном, если он прекратит ракетные и ядерные испытания - постпред США при ООН Вашингтон намерен "закручивать гайки" в отношениях с Пхеньяном - постпред США при ООН КНДР обвиняет США и Южную Корею в подготовке покушения на Ким Чен Ына Тиллерсон хочет "испытать" Китай в вопросе оказания давления на КНДР Трамп считает, что уже улучшил отношения с Пекином Тиллерсон назвал реальной угрозу нападения Пхеньяна на Сеул и Токио

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]