Сеул выступает за восстановление линии коммуникации с Пхеньяном

В Южной Корее заявили о необходимости восстановить коммуникацию с КНДР, в то время как США намерены запустить международную кампанию с целью "отрезать Северную Корею от остального мира", сообщают в среду западные СМИ.

"Наша основная позиция заключается в том, что линии коммуникации между Южной и Северной Кореей должны быть открытыми", - заявил журналистам представитель южнокорейского министерства объединения Ли Дук Хэн.

По его данным, министерство прорабатывает в настоящее время этот вопрос, но пока никакие конкретные меры пока не разработаны.

В то же время, по информации представителя отдела Восточной Азии Госдепартамента США Анны Ричи-Аллен, которую цитирует "Голос Америки", правительство США намерено запустить международную кампанию с целью "отрезать КНДР от всего остального мира". Для ее осуществления Вашингтон будет предпринимать дипломатические, экономические меры, а также меры в сфере безопасности.

По ее словам, так Вашингтон намерен "призвать северокорейский режим к ответу за безрассудные и опасные действия и серьезные нарушения прав человека".

Накануне постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США рассчитывают на диалог с КНДР, однако прежде Пхеньяну следует прекратить ядерные и ракетные испытания. Она отметила, что необходимо послать общий сигнал КНДР, требующий прекратить подобные действия, и оказать дипломатическое, политическое и экономическое давление на Пхеньян. Также Н.Хейли пригрозила санкциями тем странам, которые могут оказывать поддержку КНДР.