Самые дорогие серьги в истории проданы за $57,4 млн

На аукционе Sotheby`s в Женеве были проданы самые дорогие серьги в истории, сообщает BBC. Серьги с бриллиантами "Аполлон" и "Артемида", выставленные на торги отдельными лотами, ушли с молотка за $57,4 млн.

По предварительной оценке, стоимость пары составляла от $50 млн до $70 млн. Несмотря на то, что лот преодолел только нижнюю границу, на данный момент эти серьги являются самыми дорогими в мире. Приобрел их один и тот же покупатель из Азии, который пожелал остаться неизвестным.

Предыдущий рекорд был установлен совсем недавно - на ноябрьском аукционе Christie`s серьги "Зеркало любви" (Miroir de l`Amour) ушли за $17,7 млн, сообщает агентство Bloomberg.

Алмазы, добытые в ЮАР, были очень похожи, но "Аполлон" - голубой камень грушевидной огранки весом в 14,54 карата, а "Артемида" - 16-каратный розовый.

Цветные бриллианты такого качества уникальны, однако голубая окраска встречается всего у 0,1% натуральных алмазов, поэтому предварительная оценка экспертов составила $38-50 млн. Камень "Артемида", несмотря на редкую окраску, имеет мелкие включения, из-за чего его стоимость оказалась почти в три раза ниже камня-"близнеца" - $12,5-18 млн.

Покупатель переименовал оба камня: голубой получил название "Память об осенних листьях", розовый - "Греза об осенних листьях", передает AP.

Серьги были главными лотами на женевском аукционе драгоценных камней Sotheby`s. Кроме них на торгах были представлены еще примерно 400 лотов, аукционный дом получил за них в общей сложности $151 млн при оценочной стоимости около $100 млн.