В Азербайджане в 2016 году к тюремному заключению приговорено 26 человек, занимавшихся торговлей людьми – МВД

В Азербайджане в 2016 году судебные органы вынесли решения в отношении 26 человек, занимавшихся торговлей людьми, заявил заместитель пресс-секретаря МВД Орхан Мансурзаде.

"В Азербайджане в 2016 году соответствующей структурой МВД выявлена 141 жертва траффикинга, 6 случаев принуждения к труду. В прошлом году судебные органы вынесли 22 решения, по которым осуждены 26 человек за участие в торговле людьми",- сказал О.Мансурзаде в Вене в рамках Фазы-2 проекта борьбы с торговлей людьми института ICMPD, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Представитель МВД отметил, что в целом в прошлом году к уголовной ответственности были привлечены 38 человек, включая 31 мужчину и 7 женщин, занимающихся торговлей людьми, в отношении 36 из них дела были переданы судебным органам.

По его словам, 63 человека, ставших жертвами траффикинга, были в 2016 году направлены в Центр помощи.

О.Мансурзаде добавил, что законодательство Азербайджана предусматривает выплату компенсации жертвам траффикинга в размере 400 манатов. Он отметил, что в 2016 году 54 жертвы траффикинга были возвращены в свои семьи.

А.Азизов