Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8905 RUR   0.0301 GBR   2.2009 TRY   0.4797

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.66 Brent   51.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 19° Завтра 14° 20° 19 Май 15° 23° 20 Май 16° 26°

Карабахский конфликт 17.05.2017 13:08

Петиция российского политолога в Госдуму РФ о признании Ходжалинского геноцида собрала около 20 тыс. подписей

Петиция российского политолога Олег Кузнецова в Госдуму и Совет Федерации Федерального Собрания РФ о признании Ходжалинский геноцид собрала около 20 тыс. подписей.

«На сегодняшний день собрано 19 тыс. подписей. К сожалению, процесс этот продвигается не достаточно активно», - заявил О.Кузнецов в среду на пресс-конференции в Баку.

По его мнению, для того, чтобы документ был принят к рассмотрению Госдумой РФ, необходимо набрать, как минимум, более 100 тыс. подписей.

"100 тыс. подписей составляет 1% населения Азербайджана. Если будет набрано достаточное количество подписей, то мы можем добиться вынесения вопроса о геноциде в Ходжалы на обсуждение Госдумы, что само по себе является очень значимым событием. Это необходимо для того, чтобы как можно больше людей в мире узнали об этой трагедии», - сказал он.

«Наша задача не в том, чтобы Госдума приняла решение. Наша цель в инициации парламентских слушаний на предмет – был ли геноцид или нет, и уже тогда должна быть подготовлена юридическая аргументация»,- добавил он.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЗЕРБАЙДЖАН, ХОДЖАЛЫ, ХОДЖАЛЫ, АЗЕРБАЙДЖАН, ГЕНОЦИД, ГЕНОЦИД, ХОДЖАЛЫ, ПЕТИЦИЯ, ПЕТИЦИЯ, ГЕНОЦИД, ПЕТИЦИЯ


Похожие новости


Азербайджанские и краснодарские бизнесмены 18 мая проведут двусторонние встречи в Баку Азербайджан почти на четверть увеличил экспорт ненефтяной продукции – президент Алиев Первым заместителем предправления AccessBank назначен Анар Гасанов Инфляция в Азербайджане в апреле составила 0,2%, среднегодовая ускорилась до 13,5% В Азербайджане в 2016 году к тюремному заключению приговорено 26 человек, занимавшихся торговлей людьми – МВД Российская армия не имеет отношения к Ходжалинскому геноциду – политолог

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]