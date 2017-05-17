Петиция российского политолога в Госдуму РФ о признании Ходжалинского геноцида собрала около 20 тыс. подписей

Петиция российского политолога Олег Кузнецова в Госдуму и Совет Федерации Федерального Собрания РФ о признании Ходжалинский геноцид собрала около 20 тыс. подписей.

«На сегодняшний день собрано 19 тыс. подписей. К сожалению, процесс этот продвигается не достаточно активно», - заявил О.Кузнецов в среду на пресс-конференции в Баку.

По его мнению, для того, чтобы документ был принят к рассмотрению Госдумой РФ, необходимо набрать, как минимум, более 100 тыс. подписей.

"100 тыс. подписей составляет 1% населения Азербайджана. Если будет набрано достаточное количество подписей, то мы можем добиться вынесения вопроса о геноциде в Ходжалы на обсуждение Госдумы, что само по себе является очень значимым событием. Это необходимо для того, чтобы как можно больше людей в мире узнали об этой трагедии», - сказал он.

«Наша задача не в том, чтобы Госдума приняла решение. Наша цель в инициации парламентских слушаний на предмет – был ли геноцид или нет, и уже тогда должна быть подготовлена юридическая аргументация»,- добавил он.

Р.Бабаев