Инфляция в Азербайджане в апреле составила 0,2%, среднегодовая ускорилась до 13,5%

Инфляция в Азербайджане в апреле 2017 года составила 0,2%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
"Инфляция в Азербайджане в апреле 2017 года составила 0,2%. При этом продовольственные товары подорожали на 0,4%, непродовольственные товары - на 0,2%, тарифы на услуги населению остались неизменными", - отметили в Госкомстате.
В группе продовольственных товаров рост цен в апреле зафиксирован на хлебобулочные изделия и крупы, мясную продукцию, масла и жиры, фрукты, сахар, джемы, мед, шоколад и конфеты, кофе, чай и какао, минеральную воду, прохладительные напитки и соки, водку и бренди.
При этом спад цен в апреле был зафиксирован на рыбную продукцию, овощи и на табачную продукцию.
По группе непродовольственных товаров рост цен в отчетном месяце зафиксирован на ткани, одежду, стройматериалы, мебель и предметы домашнего обихода, ковры и прочие напольные покрытия, бытовые приборы и мелкие электроприборы, средства по уходу за домом, лекарственные средства и приборы, легковые автомобили, запчасти к легковым автомобилям, велосипеды, средства для обработки информации, игрушки, книги, канцелярские товары, предметы личной гигиены, ювелирные украшения.
Спад цен в апреле имел место на обувь, телефонные аппараты, газеты и периодические издания.
В сфере обслуживания в апреле подорожали цены на гостиничные услуги, парикмахерские и косметические услуги, услуги по обеспечению питанием со стороны ресторанов и кафе. Вместе с тем, спад цен был зафиксирован на услуги по организации комплексного отдыха.
По данным Госкомстата, среднегодовой рост цен по итогам апреля ускорился до 13,5%. В том числе продовольственные товары за год подорожали на 17,8%, непродовольственные товары - на 12,5%, услуги - на 8,7%.
Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 7,3%.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2016 года составила 12,4%.
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