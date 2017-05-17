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ТЭК 17.05.2017 13:19

Узбекистан до 2021 г. вложит в развитие нефтегазовой отрасли более $30 млрд

Узбекистан до 2021 года планирует инвестировать в нефтегазовую отрасль $30,4 млрд, сообщается в материалах национальной холдинговой компании (НХК) "Узбекнефтегаз", распространенных в рамках международной выставки Global Oil&Gas Uzbekistan-2017, открывшейся в Ташкенте в среду.

Программа по увеличению производства готовой экспортоориентированной продукции на основе глубокой переработки углеводородного сырья на период 2016-2020 гг. включает 74 проекта по модернизации, техническому и технологическому обновлению производства нефтегазовой отрасли.

По данным холдинга, в число наиболее крупных проектов входят доразведка и разработка месторождения "25 лет независимости" в Сурхандарьинской области, производство синтетического жидкого топлива (gas-to-liquids, GTL) на базе Шуртанского газохимического комплекса, организация производства олефинов в Кашкадарьинской области, строительство нового нефтеперерабатывающего завода в Джизакской области.

"За счет реализации этих проектов ожидается освоение производства 15 новых видов продукции - поливинилхлорида, АБС-пластика, синтетического каучука, ароматических углеводородов, суперабсорбента и других", - сообщает "Узбекнефтегаз".

Согласно материалам, общий прирост добычи природного газа в Узбекистане к 2022 году составит 53,5 млрд кубометров, 1,1 млн тонн газового конденсата и нефти - 1,9 млн тонн. Это предусмотрено программой по увеличению добычи углеводородного сырья в республике на 2017-2021 годы, утвержденной президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Объем инвестиций в реализацию программы оценивается в $3,9 млрд.

Узбекистан по добыче природного газа занимает третье место среди стран СНГ и входит в десятку крупнейших газодобывающих стран мира. Ежегодно в республике добывается около 60 млрд кубометров газа, часть из которого экспортируется в Китай и Россию.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, УГЛЕВОДОРОДЫ, ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]