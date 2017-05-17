Трамп провел телефонные переговоры с Нетаньяху перед визитом в Израиль - СМИ

Президент США Дональд Трамп провел переговоры по телефону с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает в среду израильская газета "Едиот ахронот" со ссылкой на представителя руководства Израиля.

Издание отмечает, что в ходе разговора Д.Трамп и Б.Нетаньяху обсудили вопросы, связанные с поездкой американского президента в Израиль позже в мае. "Сообщения, согласно которым Трамп передал России полученные от Израиля разведданные, не обсуждались", - пишет газета.

Ранее на этой неделе газета "Нью-Йорк таймс" сообщила со ссылкой на источники в американской администрации, что секретная информация, которую президент США Дональд Трамп якобы раскрыл министру иностранных дел России Сергею Лаврову и послу России в США Сергею Кисляку в ходе недавних переговоров в Вашингтоне, была предоставлена США Израилем.

15 мая газета "Вашингтон пост" сообщила, что Д.Трамп в ходе встречи с С.Лавровым раскрыл "высоко секретную информацию", касающуюся террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). В сообщении со ссылкой на источник в администрации США говорилось, что это "поставило под угрозу важнейший источник информации об ИГИЛ".

В свою очередь Д.Трамп заявил, что имел полное право делиться важной информацией с Россией. "Как президент я хотел поделиться с Россией фактами, относящимися к терроризму и безопасности авиационных полетов. И я имею на это полное право", - написал он на своей странице в "Твиттере".