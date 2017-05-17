В Кремле не дают комментариев по поводу переговоров Трампа и Лаврова

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отказался комментировать состоявшиеся переговоры президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Мне кажется, любой контакт с президентом такой страны, как Америка, важный. Но мы не комментируем существо состоявшихся переговоров, никогда", - сказал Ю.Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, является ли ценной информация, которую Д.Трамп сообщил на переговорах министру С.Лаврову.