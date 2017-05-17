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СНГ 17.05.2017 13:40

В Кремле не дают комментариев по поводу переговоров Трампа и Лаврова

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отказался комментировать состоявшиеся переговоры президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Мне кажется, любой контакт с президентом такой страны, как Америка, важный. Но мы не комментируем существо состоявшихся переговоров, никогда", - сказал Ю.Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, является ли ценной информация, которую Д.Трамп сообщил на переговорах министру С.Лаврову.

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Тэги: РОССИЯ, ТРАМП, ЛАВРОВ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]