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Дальнее зарубежье 17.05.2017 14:02

В Швеции эвакуировали около 300 мигрантов после поджогов трех лагерей беженцев

В Швеции эвакуировали около 300 мигрантов из-за пожаров в трех лагерях для беженцев на юге страны, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

По данным полиции, пожары вспыхнули в трех лагерях в городах Векшё, Боррби и Маллиле. Все они были вызваны поджогами. В загоревшихся постройках проживали мигранты, чьи заявки на получение статуса беженца находились на рассмотрении властей.

Полиция Швеции не сообщает о задержаниях, связанных с поджогами. Также в заявлении стражей порядка не сообщается о жертвах или получивших травмы при пожарах.

Как отмечает агентство, в 2015 году Швеция зафиксировала рекордное количество заявок на присвоение статуса беженца - 163 тыс. В связи с этим в стране усилились антимигрантские настроения и участились поджоги центров для беженцев.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ШВЕЦИЯ, БЕЖЕНЦЫ, ПОЖАР, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]