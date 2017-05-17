В Швеции эвакуировали около 300 мигрантов после поджогов трех лагерей беженцев

В Швеции эвакуировали около 300 мигрантов из-за пожаров в трех лагерях для беженцев на юге страны, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".
По данным полиции, пожары вспыхнули в трех лагерях в городах Векшё, Боррби и Маллиле. Все они были вызваны поджогами. В загоревшихся постройках проживали мигранты, чьи заявки на получение статуса беженца находились на рассмотрении властей.
Полиция Швеции не сообщает о задержаниях, связанных с поджогами. Также в заявлении стражей порядка не сообщается о жертвах или получивших травмы при пожарах.
Как отмечает агентство, в 2015 году Швеция зафиксировала рекордное количество заявок на присвоение статуса беженца - 163 тыс. В связи с этим в стране усилились антимигрантские настроения и участились поджоги центров для беженцев.
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