Президент Южной Кореи заявил о повышенном риске военного конфликта с КНДР

Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин считает, что существует повышенная опасность вооруженного конфликта с Северной Кореей.

"Реальность заключается в том, что есть повышенный риск военного конфликта вдоль Северной разграничительной линии (спорная разграничительная линия в Желтом море, разделяющая Южную Корею и КНДР - ИФ) и вдоль сухопутной разграничительной линии", - приводит южнокорейская газета Edaily слова Мун Чжэ Ина.

Вступивший на прошлой неделе в должность президента Южной Кореи Мун Чжэ Ин ранее заявлял, что будет прилагать все усилия для обеспечения мира на Корейском полуострове, а также о готовности посетить с этой целью Пхеньян "если для этого будут условия".