Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8905 RUR   0.0301 GBR   2.2009 TRY   0.4797

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.66 Brent   51.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 19° Завтра 14° 20° 19 Май 15° 23° 20 Май 16° 26°

Дальнее зарубежье 17.05.2017 14:14

Президент Южной Кореи заявил о повышенном риске военного конфликта с КНДР

Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин считает, что существует повышенная опасность вооруженного конфликта с Северной Кореей.

"Реальность заключается в том, что есть повышенный риск военного конфликта вдоль Северной разграничительной линии (спорная разграничительная линия в Желтом море, разделяющая Южную Корею и КНДР - ИФ) и вдоль сухопутной разграничительной линии", - приводит южнокорейская газета Edaily слова Мун Чжэ Ина.

Вступивший на прошлой неделе в должность президента Южной Кореи Мун Чжэ Ин ранее заявлял, что будет прилагать все усилия для обеспечения мира на Корейском полуострове, а также о готовности посетить с этой целью Пхеньян "если для этого будут условия".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КНДР, МНЕНИЕ


Похожие новости


Новый лидер Южной Кореи в конце июня посетит Вашингтон - СМИ Новый президент Южной Кореи намерен отказаться от традиционной резиденции главы государства Новый президент Южной Кореи принял приглашение Трампа посетить Вашингтон Назарбаев пригласил нового президента Южной Кореи в Казахстан Новый президент Южной Кореи назвал имена следующего премьера и главы разведслужбы Новый президент Южной Кореи вступил в должность

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]