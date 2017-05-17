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Регион 17.05.2017 14:34

В МИД Грузии считают неприемлемыми высказывания спецпредставителя Евросоюза, сделанные в Цхинвале

Посол Евросоюза Януш Герман был вызван в среду в Министерство иностранных дел Грузии в связи с высказываниями в Цхинвале сопредседателя женевских переговоров по стабильности на Кавказе от ЕС Герберта Зальбера по поводу создания документа о неприменении силы в регионе.

Как заявил журналистам по окончании встречи замглавы МИД Грузии Давид Дондуа, заявления германского дипломаты неприемлемы и непонятны.

"Когда в Цхинвале состоялись так называемые выборы и референдум, Евросоюз один из первых заявил об их нелегитимности. Позиция в отношении признания суверенитета и территориальной целостности Грузии со стороны Евросоюза не изменилась. Вместе с тем, то, что мы услышали сегодня от спецпредставителя Евросоюза и сопредседателя женевских переговоров, мягко говоря, неприемлемо и непонятно", - сказал Д.Дондуа.

"Эти заявления противоречат принципам международного права и не способствуют мирному урегулированию конфликта. Мы находимся на связи с руководством Евросоюза и надеемся на соответствующую реакцию со стороны Брюсселя", - заявил он.

В свою очередь Я.Герман заявил журналистам после встречи в МИД Грузии, что Евросоюз не признает состоявшиеся в Южной Осетии выборы президента.

"Я беседовал с заместителем министра иностранных дел Давидом Дондуа по поводу состоявшейся встречи в Цхинвале и хочу еще раз подчеркнуть, что Евросоюз не признает проведенные в Южной Осетии так называемые выборы. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Грузии", - сказал посол

По его словам, по поводу визита в Цхинвал "мистер Зальбер сам сделает заявление".

Накануне Г.Зальбер на встрече с новым президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым поздравил его с избранием на этот пост и заявил, что готовится короткий текст документа о неприменении силы в регионе.

"Мы, сопредседатели, ставим перед собой задачу - делать все возможное для того, чтобы облегчить судьбу людей, которые здесь живут. Важная часть нашей работы касается гуманитарных вопросов. И, разумеется, основной для нас вопрос - вопрос безопасности. Мы говорили недавно о конкретном предложении заявления о неприменении силы. И очень надеемся, что очень скоро будем в состоянии принять его текст. И если это получится, то это даст импульс для дальнейших работ. Именно этот вопрос играет важную роль для безопасности в регионе", - сказал сопредседатель от ЕС.

Принимавший участие во встрече сопредседатель от ООН Антти Турунен отметил, что все сопредседатели будут содействовать тому, чтобы участники находили общие решения проблем, в первую очередь это касается вопроса о неприменении силы.

Представители ООН, ОБСЕ и Евросоюза во вторник прибыли в столицу Южной Осетии в преддверии очередного раунда женевских дискуссий, который намечен на 20-21 июня.

Женевские дискуссии проводятся с октября 2008 года. В них принимают участие представители Южной Осетии, Абхазии, Грузии, России, США, а также ООН, ОБСЕ И ЕС.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИД, ЕС, ЮЖОСЕТИЯ


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