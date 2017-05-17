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СНГ 17.05.2017 14:42

В Киеве совершено убийство за курение в общественном месте

В Киеве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве человека, курившего в общественном месте.

Как сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Киева, убийство произошло 29 апреля в Оболонском районе возле ресторана McDonald`s у станции метро "Минская".

Между двумя молодыми людьми возник конфликт на почве курения в общественном месте. В разгаре спора тот, кто возражал против курения, ударил курильщика кулаком в голову. В результате пострадавший скончался на месте.

Злоумышленник скрылся. Однако, по информации прокуратуры, 15 мая он добровольно явился с повинной в Киевскую местную прокуратуру №5 (Оболонский район).

16 мая подозреваемый был задержан и опознан одним из свидетелей.

Готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]