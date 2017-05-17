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Дальнее зарубежье 17.05.2017 15:00

ЕС и США обсудят запрет на ноутбуки и планшеты в самолетах из Европы

Евросоюз и США в среду приступят к обсуждению планов Вашингтона запретить ноутбуки и планшеты на рейсах из европейских стран.

Агентство "Ассошиэйтед пресс" отмечает, что решение о запрете "может привести к логистическому хаосу на наиболее оживленном воздушном коридоре".

Ранее в этом месяце официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен сообщила, что в ЕС знают о планах США запретить провоз ноутбуках на авиарейсах из Европы, но ждут официального комментария.

Ранее в этом году был введен запрет на провоз электронных устройств на рейсах в США из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Как сообщалось в СМИ, это было сделано в связи с поступившей информацией о новых тактиках террористической группировки "Исламское государство" .

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Тэги: ЕС, США, АВИАБЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]