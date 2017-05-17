Премьер Италии заявляет о намерении обсудить с Путиным актуальные вопросы перед саммитом G7

Премьер Италии Паоло Джентилони отметил важность встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в преддверии саммита "большой семерки" в Палермо.

"Учитывая, что к Италии сейчас перешло председательство в группе стран "Большой семерки", для меня встреча с господином Путиным - это возможность обсудить актуальные вопросы в преддверии встречи в Палермо, которая состоится через 10 дней", - сказал П.Джентилони.

Он отметил, что "тем для обсуждения, как по вопросам двустороннего сотрудничества, так и вопросам международной обстановки, достаточно много".