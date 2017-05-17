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Дальнее зарубежье 17.05.2017 15:45

Премьер Италии заявляет о намерении обсудить с Путиным актуальные вопросы перед саммитом G7

Премьер Италии Паоло Джентилони отметил важность встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в преддверии саммита "большой семерки" в Палермо.

"Учитывая, что к Италии сейчас перешло председательство в группе стран "Большой семерки", для меня встреча с господином Путиным - это возможность обсудить актуальные вопросы в преддверии встречи в Палермо, которая состоится через 10 дней", - сказал П.Джентилони.

Он отметил, что "тем для обсуждения, как по вопросам двустороннего сотрудничества, так и вопросам международной обстановки, достаточно много".

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Тэги: ИТАЛИЯ, ПРЕМЬЕР, ПУТИН, ПОВЕСТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]